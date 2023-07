Tore für die Ewigkeit: Die zehn besten Treffer von Superstar Messi

10. Vorbei am großen Rivalen – 27. Mai 2023

Ein kurzer Schnittstellenpass von Kylian Mbappe, eine Annahme als würde der Ball an Messis Fuß kleben bleiben und ein Abschluss aus einem Winkel, der spitzer kaum hätte sein können. Zum 496. Mal netzt Leo Messi am 27. Mai 2023 gegen Straßburg in einer europäischen Top 5 Liga ein, zieht damit an Cristiano Ronaldo vorbei und sichert PSG so nebenbei auch noch die 11. Meisterschaft.