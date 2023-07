Messi in Miami: Jetzt spricht der Weltmeister über seinen Wechsel

Auch wenn das spielerische Niveau in der Major League Soccer nicht mit dem in Europas Topligen mithalten kann, will der 36-Jährige seine Karriere dort nicht gemütlich ausklingen lassen. „In die USA zu gehen ändert nichts an meiner Einstellung und Mentalität“, sagte Messi. Er werde auch dort versuchen, „Leistungen auf höchstem Niveau zu erbringen“.