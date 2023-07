Fußball: Miami steht Kopf, weil Superstar Messi schon gelandet ist

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist laut übereinstimmenden Medienberichten in seiner neuen Wahlheimat USA eingetroffen und könnte bereits am Sonntag offiziell bei Inter Miami vorgestellt werden. Der 36-jährige Argentinier landete mit seiner Familie am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in einem Privatflugzeug in Fort Lauderdale/Florida, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Ganz in der Nähe befindet sich das Stadion seines neuen Arbeitgebers.