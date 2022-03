Tor-Freude bei Chelsea in turbulenten Zeiten

Am Sonntag gab es das Heimspiel gegen Newcastle United, das Saudi-Arabien gehört. Dort wurde am Samstag 81 Menschen hingerichtet – sportpolitische Sanktionen gab es aber keine. Für die Chelsea-Fans gab ein Fünkchen Hoffnung. Die Regierung will einen Verkauf gestatten und führt Gespräche mit der US-Bank Raine, die von Chelsea mit dem Geschäft beauftragt worden war. Die Newcastle-Fans sangen gestern in Anspielung an den Chelsea-Interessenten und US-Milliardär "Mick Ashley holt euch." Der Chelsea-Anhang antwortete: "Boris Johnson hat euch geholt." In Anspielungen an die Verwicklungen des Premierministers in Newcastles Saudi-Deal.

Wie die Regierung erreichen will, dass Abramowitsch nichts an dieser Transaktion verdient, ist offen – wie so vieles bei Chelsea. Leistungsträger, deren Verträge enden, werden kaum zu halten sein. Der FC Chelsea darf weder Spieler verpflichten oder verkaufen, noch neue Verträge aushandeln.