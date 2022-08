Top-Trio: Erstklassige Niederösterreicher in der zweiten Liga

Für Niederösterreichs Profifußball gab es in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: bergab. 2021 stieg St. Pölten ab. Heuer rutschte die Admira zum schlechtesten Zeitpunkt erstmals auf den letzten Platz ab, knapp vor Spielende in der letzten Runde. Und von Aufstiegskandidaten war weit und breit nichts zu sehen.

In der neuen Saison ist das Bild in der 2. Liga dafür umso ungewöhnlicher. Nach fünf Runden führen drei blau-gelbe Vereine die Tabelle an: Horn vor Amstetten und dem SKN. Dazu hat die Admira den beinahe obligaten Fehlstart eines Absteigers verhindert und liegt mit acht Punkten auf Rang sechs.