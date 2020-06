Tolle Aussichten für Salzburg

Das sind aber alles nur Rechenspiele. Fakt ist, dass die Salzburger in einer Gruppe, die sie selbst stärker geredet haben als sie letztlich ist, nach der Hälfte der Gruppenspiele alle Chancen haben, um zum vierten Mal seit 2009 die Gruppenphase zu überstehen. Das ist Gegner Dinamo übrigens noch nie gelungen.

Hütter will aber trotzdem nicht von einer Vorentscheidung in Gruppe D sprechen. "Wir haben uns in drei Spielen sieben Punkte erspielt", sagte Salzburgs Trainer, für den auch die Partie übernächste Woche in Zagreb ein Schlüsselspiel ist: "Dinamo steht sicherlich mehr unter Druck als wir. Sie müssen gegen uns gewinnen. Es wird uns eine heiße Atmosphäre erwarten und eine Mannschaft, die sich revanchieren will. Wir werden sicherlich noch einmal an unsere Grenzen gehen müssen."

Auch schon ein Remis im Zagreber Maksimir-Stadion wäre ein ganz ausgezeichnetes Resultat. Denn auch so ein Ergebnis würde bedeuten, dass sich die Salzburger aus eigener Kraft für die Runde der letzten 32 qualifizieren könnten. Dann würde schon ein Sieg, etwa im letzten Gruppenspiel gegen den bisher punktelosen rumänischen Verein Astra Giurgiu im Dezember in der Red-Bull-Arena, reichen.

Aber dieses Spiel ist noch in ganz weiter Ferne, davor warten noch die beiden Partien in Zagreb Anfang November und in Glasgow Ende November - und damit zwei Chancen, um den Aufstieg schon vor dem letzten Gruppenspiel zu fixieren.