Thuram nach Spuckattacke: "Bin froh, dass so etwas passiert ist"

Der 23-Jährige begründete diese ungewöhnliche Erklärung damit, dass er damals auf einem falschen Weg gewesen sei. Thuram war "in der emotional aufwühlendsten Phase", seit der Gladbach-Profi Fußball gespielt habe.

"Ich habe in der Champions League gut gespielt, ich wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Ohne, dass ich weiß, wieso, begann ich, mich zu ändern. Ich habe bestimmte Dinge nicht mehr akzeptiert. So nach der Art: So wirst du nicht mit mir reden", erklärte Thuram.

Thuram war zu einer Sperre von fünf Spielen, zu 40.000 Euro Geldstrafe und zu einem Monatsgehalt Strafe für soziale Zwecke von seinem Verein belegt worden.