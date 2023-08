Testspiel-Hit Bayern - Monaco: Laimer im Hoch, Hütter mit Sorgen

„Wir haben große Schritte gemacht. Wir spielen so, wie der Trainer es will. Generell waren unsere Fortschritte in der Vorbereitung gut“, kommentierte der 20-jährige Musiala. Der Nationalspieler spielte nur 45 Minuten.

Der Japaner und Ex-Salzburger Takumi Minamino (29.) und Kapitän Wissam Ben Yedder (63./Foulelfmeter) waren für die Gäste-Equipe des Vorarlberger Trainers Adi Hütter erfolgreich. Der ehemalige Bundesliga-Trainer hatte ohnehin einen wenig erfreulichen Tag. Vor dem Testkracher wurde bekannt, dass Topstürmer Breel Embolo fehlen wird. Der 26-jährige Schweizer hat sich im Training das Kreuzband gerissen. Noch ist offen, ob er operiert werden muss und wie lange er ausfallen wird.