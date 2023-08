Nächster Doppelpack: Superstar Messi in Miami als Tormaschine

Mit einem erneuten Doppelpack hat Weltmeister Lionel Messi seinem neuen US-Verein Inter Miami den Weg ins Viertelfinale des nordamerikanischen Leagues Cup bereitet. Der 36 Jahre alte Argentinier traf am Sonntag (Ortszeit) im texanischen Frisco gegen den FC Dallas zweimal und erzielte dabei in der 85. Minute per direkt verwandeltem Freistoß den Endstand von 4:4 nach der regulären Spielzeit.