Miami twice: Messi traf für Inter erneut doppelt

Weltmeister Lionel Messi bleibt ein Torgarant für seinen neuen Verein Inter Miami. Der Argentinier erzielte beim 3:1 im nordamerikanischen Leagues Cup am Mittwochabend (Ortszeit) gegen Orlando City erneut gleich zwei Treffer und bringt es damit bereits auf fünf in nur drei Begegnungen. Messi traf beim Debüt des spanischen Nationalspielers Jordi Alba für den Club aus Florida in der 7. und 72. Minute und ebnete so den Weg ins Achtelfinale des länderübergreifenden Wettbewerbs.

➤ Lesen Sie über Messis Entscheidungen