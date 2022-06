Test in der Hitze: Rapid besiegt Zweitligist Lafnitz mit 5:2

In der 49. Minute durften dann die Steirer jubeln, die einen Pass abfangen und direkt danach zum Anschlusstreffer verwandeln konnten. Danach blieben Torchancen vorerst Mangelware, nennenswert ein Kopfball Nicolas Binder, der allerdings ebenfalls über das Tor ging (60. Minute). In Minute 74 dann der dritte Rapid-Treffer. Zuerst scheiterte Nicolas Binder noch am Lafnitzer Keeper, kam aber noch einmal zum Ball und servierte diesen perfekt auf Bernhard Zimmermann, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Doch Lafnitz blieb lästig und traf in der 79. Minute zum zweiten Mal, ein Aufsitzer, der für Paul Gartler wohl unhaltbar war. Nach einem Pass von Christoph Knasmüllner gelang dann kurz vor Spielende Bernhard Zimmermann sein Doppelpack, der Youngstar traf in einer „Eins-zu-Eins“ zum 4:2-Endstand (88. Minute). In der dritten Minute der Nachspielzeit dann noch eine Einzelaktion von Dragoljub Savić, der den Ball zum 5:2 ins rechte Kreuzeck donnerte.