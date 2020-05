Teamspieler und ÖFB helfen heimischen Klubs mit einer Million Euro

"Wir alle kommen von der Basis. Deswegen ist es uns Teamspielern ein Anliegen, den kleinen Vereinen nachhaltig und zielgerichtet zu helfen." So erklärt ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger eine bemerkenswerte Sammlung. In einer gemeinsamen Aktion greifen Österreichs Fußballteamspieler und der Verband (ÖFB) den heimischen Fußballvereinen in der Corona-Krise mit je 500.000 Euro unter die Arme. Baumgartlinger und ÖFB-Präsident Leo Windtner präsentierten am Mittwoch bei einem Pressetermin in Wien den mit einer Millionen Euro dotierten Notfall-Fonds.

Baumgartlinger hat unter seinen Kollegen, die "regelmäßig bei den Teamspielen dabei waren" die Spenden gesammelt und koordiniert: "Alle haben mitgemacht." Bei rund 30 Spielern ergibt sich bei 500.000 Euro demnach ein stattlicher Betrag pro Kicker.