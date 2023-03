Teamchef Rangnick holt ein bekanntes Gesicht zum ÖFB-Team

Am kommenden Dienstag gibt Ralf Rangnick seinen Kader für die beiden EM-Qualifikationsspiele am 24. und 27. März in Linz gegen Aserbaidschan und Estland bekannt. Auf welche Stars der ÖFB-Teamchef verzichten wird müssen, steht noch nicht ganz fest. Indes hat der Deutsche den Stab rund um das Team mit einem Medienprofi erweitert.

So wird ab sofort Thomas Trukesitz als Pressechef des A-Nationalteams der Herren in Erscheinung treten und bei den Pressekonferenzen neben dem Teamchef Platz nehmen. Der 50-Jährige war bis 2021 als Leiter der Redaktion bei Sky Österreich wöchentlich vor der Kamera zu sehen. Zuletzt fiel der Name des Burgenländers im Rennen um den Posten des ORF-Sportchefs, wo er dem Vernehmen nach zum letzten engen Kreis der Kandidaten gezählt hat.