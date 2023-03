Solidarität mit Lineker: Beliebteste Fußballshow nur in Notversion

Die BBC-Fußballshow "Match of the Day" ist die bekannteste im ganzen Vereinigten Königreich. Sie ist ein Highlight für viele Fußballfans, Woche für Woche. Gary Lineker, der 62-jährige ehemalige Nationalspieler, hat dort als Moderator schon fast Kultstatus.

Gary Linekers Absetzung bei der BBC wegen Regierungskritik auf Twitter zieht jetzt weite Kreise. Nach der Meldung am Freitagabend haben sich etliche Kollegen und Kolleginnen solidarisch erklärt und ihren Streik beim öffentlich-rechtlichen Sender angekündigt.

Es begann mit den beiden prominenten Co-Moderatoren, Ex-Nationalspieler Alan Shearer und Ian Wright. Sie kündigten via Twitter ihren Verzicht auf eine Teilnahme an der dieswöchigen Show an.