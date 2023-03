Solidarisch mit Lineker erklärte sich unterdessen der ehemalige englische Nationalspieler und nunmehrige BBC-Experte Ian Wright. Er habe der BBC mitgeteilt, dass er am Samstag nicht in der Hauptsendung auftreten werde. "Jeder weiß, was 'Match of the Day' für mich bedeutet, aber ich habe der BBC mitgeteilt, dass ich die Sendung morgen nicht machen werde. Solidarität", schrieb der 59-Jährige auf Twitter.

Die BBC hat sich einer strikten Neutralität verschrieben. Lineker, der bei Twitter etwa 8,6 Millionen Follower hat, hat die konservative Regierung wiederholt kritisiert. Der Ex-Stürmer gilt mit einem Grundgehalt von 1,35 Millionen Pfund (1,51 Mio. Euro) als bestbezahlter BBC-Moderator.