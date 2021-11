Foda über ÖFB-Star Sabitzer: "Wird sich bei Bayern durchsetzen"

"In der Situation, in der ich mich befinde, sind Einsatzminuten gerade das Wichtigste", sagte Sabitzer am Sonntag im ÖFB-Teamcamp in Klagenfurt. "Ich spüre hier speziell das Vertrauen, Sicherheit, dass ich gebraucht werde. Wenn ich das fühle und spüre, kann ich auch meine beste Leistung abrufen." Ob er ein sensibler Fußballer sei, wollte der Steirer nicht beurteilen. "Aber jeder braucht irgendwo Vertrauen und Sicherheit, um seine bestmögliche Leistung abrufen zu können."

Schlüsselspieler Sabitzer

13 Pflichtspieleinsätze hat Sabitzer in dieser Saison bisher für Bayern absolviert, in der Startformation stand er aber nur zweimal. Auch auf ein Tor für seinen neuen Arbeitgeber wartet er noch. Im Nationalteam dagegen hat Österreichs Fußballer des Jahres 2017 im Herbst zweimal getroffen, ist zum unumschränkten Stamm- und Schlüsselspieler avanciert. Sein Schuss zum 4:2-Endstand am Freitag gegen Israel war sein zehntes Tor im 57. Länderspiel.