Teamchef Foda holt zwei Neulinge ins ÖFB-Team

Österreichs Fußballteam trifft in seinen beiden abschließenden WM-Qualifikationsspielen am 12. und 15. November in Klagenfurt auf Israel und die Republik Moldau.

Am Freitag hat Teamchef Franco Foda seinen Kader für die beiden Partien bekanntgegeben und dabei zwei neue Gesichter präsentiert. Diese kommen beide aus Salzburg und hören auf die Namen Nicolas Seiwald und Junior Adamu.

Was ihn dazu bewogen hat, die beiden jungen Männer einzuberufen? "Nicolas zeichnet aus, dass er im Mittelfeld auf vielen Positionen spielen kann. Er ist ein guter Balleroberer, spielt gute Bälle und hat gute Ideen", sagt Foda. "Bei Junior ist es so, dass er gut gegen den Ball arbeitet und Tiefgang hat. Er ist auch im Strafraum immer präsent."

Wichtiges U-21-Spiel

Weiters sagt der Deutsche: "Wir haben uns dazu entschieden, frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Beide haben sich das absolut verdient."