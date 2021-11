Es ist offiziell: Xavi wird der neue Trainer von Barcelona

Am Freitag kurz vor Mittag kam die Bestätigung von Al-Sadd aus Katar: Barcelona zahlt eine Ablöse und für Xavi Hernandez, der Katalane kehrt somit als Trainer in seine Heimat zurück.

Der Weltmeister von 2010 steht eigentlich noch bis 2023 als Cheftrainer des katarischen Clubs Al-Sadd SC unter Vertrag.

Nach intensiven Verhandlungen einer Delegation des FC Barcelona unter Leitung von Vizepräsident Rafael Yuste am Donnerstag in Doha seien nun die Details des Wechsels geklärt, schrieb auch die in Barcelona erscheinende Zeitung „La Vanguardia“. Die Summe für die Ausstiegsklausel lag bei fünf Millionen Euro.

Im offiziellen Statement schrieb der Klub aus Katar: "Die Al-Sadd-Führung hat Xavis Wechsel nach Barcelona zugestimmt, nachdem die Ausstiegsklausel bezahlt wurde." Man habe sich zudem auf eine Kooperation mit Barcelona in der Zukunft geeinigt.