Xavi über gebremsten Wechsel nach Barcelona: "Ich will zurück nach Hause"

Wie die Marca nun berichtet, sollen die Gespräche zwischen seinem derzeitigen Klub und seinem Herzensklub voranschreiten. Zunächst hatte Barca-Präsident Joan Laporta mit Xavi persönlich gesprochen, am Mittwoch war schließlich eine Delegation des spanischen Klubs in Doha, um Xavis Agenten den Vertragsentwurf zu zeigen.

Der "schwierigere Teil", so Marca, lag darin, Al Sadd davon zu überzeugen, ihren durchaus erfolgreichen Cheftrainer ziehen zu lassen. Der Klub aus Doha führt nach neun Spielen die Stars League an. In der vergangenen Saison führte Xavi Al Sadd, wo er seit 2019 Trainer ist, zum Meistertitel. Seit 36 Ligaspielen ist er ungeschlagen.

"Hoffe auf Lösung"

Barcelona zeigt sich zuversichtlich. Xavi selbst "will zurück nach Hause". Er hoffe, eine Einigung mit Al Sadd zu finden. "Ich habe tagelang mit Barca gesprochen, es ist alles klar. Die Vereine kennen meine Position und ich hoffe, dass es bald gelöst wird", sagte der Ex-Mittelfeldspieler von Barca am Mittwoch. "Nach Barcelona zurückzukehren wäre spektakulär und aufregend."

Zuvor sagte der Vorstandsvorsitzende von Al Sadd, Turki Al-Ali: „Die Position des Klubs ist von Anfang an klar – wir sind entschlossen, Xavi bei uns zu behalten. "Wir können ihn in dieser sensiblen Zeit der Saison nicht gehen lassen."