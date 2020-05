Team: Nicht alles ist wie erhofft

Nur eine Entwicklung im heimischen Fußball gefällt der ÖFB-Spitze nicht: Das aktuelle Liga-Format, wo Amateurteams nicht in der zweithöchsten Liga mitspielen dürfen. Daher denkt der Verband eine Aufstockung der Ersten Liga auf 16 Teams an, wobei die Amateur-Mannschaften zugelassen werden sollen. Ruttensteiner: „Es macht einen Unterschied, ob die Talente in der Ersten Liga oder in einer Regionalliga gefordert werden.“

Fakt ist, dass aus der gesamten Ersten Liga kein Spieler den Weg in das U-21-Team von Werner Gregoritsch gefunden hat. ÖFB-Präsident Leo Windtner: „Die Diskussion mit der Liga sind am Laufen, ich will dem nicht vorgreifen.“