Teamchef Koller verzichtet auf Hosiner

Fragen, ausgesprochen oder zunächst in den Gesichtern abzulesen, begleiten wohl jede personelle Entscheidung. Österreichs Fußball-Teamchef hat seinen Kader für das letzte Länderspiel - ein freundschaftliches am nächsten Mittwoch gegen die Elfenbeinküste in Linz - aufgelistet. Und auch hier tut sich so manch kleine Überraschung auf. Die größte davon: Philipp Hosiner, zuletzt im Dress der Wiener Austria durch vermehrte Treffsicherheit aufgefallen, fehlt im 23-köpfigen Aufgebot von Marcel Koller.



"Wir wollten im Kader nichts alles über den Haufen hauen. Er muss sich weiter bestätigen", begründet der Schweizer die Entscheidung, einen Stürmer, der in der österreichischen Bundesliga in seinen letzten zwei Spielen ein halbes Dutzend Tore beigesteuert hat, auf die Warteliste ("Auf Abruf") zu setzen. Koller bestätigt, nach einem Jahr Amtszeit im Grunde sein Stammpersonal gefunden zu haben. Die eine oder andere Veränderung sei allerdings immer möglich.