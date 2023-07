Superstar zu haben: Paris nimmt Mbappé nicht auf die Tour mit

Der angeblich von Real Madrid umworbene Kylian Mbappé besitzt in Paris einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag und weigert sich, diesen zu verlängern. Wenn PSG den Topstürmer nicht ablösefrei ziehen lassen will, müsste der Club ihn in dieser Sommer- oder der kommenden Winter-Transferperiode verkaufen. Mbappé soll allerdings signalisiert haben, seinen Vertrag in Paris erfüllen zu wollen. Angeblich soll ihm dann eine vertraglich vereinbarte Treueprämie winken.

Das Angebot

Laut einem Bericht des spanischen Onlineportals „Defensa Central“ wurde Mbappé von PSG bereits ein Mega-Vertrag über zehn Jahre und eine Milliarde Euro geboten. Das wäre faktisch ein „lebenslanger Vertrag“ für den 24-jährigen Franzosen, schrieb das Portal am Samstag. Das Angebot gehe vom Emir von Katar aus. PSG gehört der katarischen Investorengruppe Qatar Sports Investments (QSI). Eine offizielle Erklärung gab es dazu zunächst von keiner der beteiligten Seiten.