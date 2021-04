Super-League-Debakel: Italiens Abweichlern droht künftig Ausschluss

Italiens Fußballverband (FIGC) will "Abweichler-Klubs" in Hinkunft ausschließen. Vereine, die sich an nicht von der FIFA oder UEFA autorisierten Bewerben beteiligen, würden von allen nationalen Bewerben ausgeschlossen, erklärte die FIGC am Montag. Eine betreffende Ergänzung der Statuten sei bereits abgesegnet worden, hieß es.

In der Vorwoche hatten Juventus Turin, AC Milan und Inter Mailand ihre Teilnahme an der inzwischen wieder abgeblasenen Super League bekanntgegeben.