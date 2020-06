Suche nach dem neuen Bondscoach

Zumal es einiges zum Aufarbeiten gegeben hätte. Erst wenige Tage vor dem Rücktritt hatte Bert van Marwijk angeblich eine Schwarze Liste erstellt mit Spielern, die in Zukunft im Nationalteam keine Rolle mehr spielen sollte. Darunter so klingende Namen wie Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar oder John Heitinga.



Das Papier, das Van Marwijk dem Verbandsdirektor Bert Van Oostveen überreicht haben soll, hatte zuletzt in den Niederlanden für viel Aufruhr gesorgt. "Ich will nicht viel dazu sagen, weil in den vergangenen Tagen viel über mich hereingebrochen ist. Die Entscheidung kommt zum jetzigen Zeitpunkt aber unerwartet für mich", sagte Mittelfeldspieler Van der Vaart.



Auch Teamkollege Wesley Sneijder zeigte sich verblüfft: "Ich denke, es war eine Entscheidung, die in den vergangenen Stunden gefallen ist. Ansonsten hätte er sofort zurücktreten und diese Liste nicht mehr erstellen müssen."



Ob es nach dem Rücktritt Van Marwijks nun tatsächlich zum großen personellen Umbruch kommt, ist jedoch offen. Der Trainer hatte zuletzt mit etlichen Stars der Mannschaft Probleme. Der deutsche Torschützenkönig Huntelaar und Tottenham-Regisseur Van der Vaart hatten während des EM-Turniers lautstark Unmut über ihre Reservistenrollen geäußert. Heitinga wiederum soll Interna an die Presse weitergegeben haben – die drei sollten nun offenbar als Sündenböcke herhalten.