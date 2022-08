Sturm verpasst Champions-League-Play-off gegen Kiew

Wenn man ausscheidet und von den eigenen Fans dennoch bejubelt wird, dann hat man nicht alles falsch gemacht. Und dennoch wurde es in Graz für die Hausherren kein Feierabend. Sturm egalisierte mit einem 1:0 das Hinspiel, zwang Dynamo Kiew in die Verlängerung, das finale 1:2 bedeutete jedoch das Aus in der 3. Quali-Runde der Champions League. Sturm spielt in der Gruppenphase der Europa League weiter, klassiert dafür 3,7 Millionen Euro.