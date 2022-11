Schicker dementiert erneut Kontakt zu Rapid: "Es ist ein Gerücht"

Der 36-Jährige, seit Mai 2020 erfolgreich als Geschäftsführer Sport in Graz arbeitende Schicker, war zuletzt medial mit einem Wechsel zu Rapid in Verbindung gebracht worden. In Wien sucht das noch zu wählende neue Präsidium einen neuen Sportchef anstelle von Zoran Barisic. Wie der KURIER zuletzt berichtete, ist eine Verpflichtung von Schicker "mittlerweile durchaus in Griffweite".