Pasching sah zum Abschied ein Remis zwischen LASK und Sturm

Die LASK-Fans brannten vor dem Spiel pyrotechnisches Zeug ab. Wollten sie beim letzten Spiel vor dem Umzug auf die Gugl das Stadion in Pasching abfackeln? Oder waren sie, wie schon am Samstag der Anhang von Altach und Rapid, der Meinung, dass es stimmungsvoll sei? Das Spiel begann ein paar Minuten später, damit sich der Rauch verziehen konnte. Die Linzer, bei denen Michorl verletzungsbedingt fehlte und Goiginger in die Startelf kam, versuchten es gegen die Grazer Raute über die Seite. Aber die Sturm-Abwehr konnten Zulj (6.) und Goiginger (32.) in höchster Not am Abschluss hindern.

Die Grazer, bei denen Trainer Ilzer alle Spieler zur Verfügung hatte, bekamen phasenweise Zugriff auf das Spiel und hatten auch die beste Chance der ersten Halbzeit. Bei einem schnellen Gegenstoß öffnete Ajeti mit einem Pass auf die rechte Seite und war beim Stanglpass zur Stelle. Der Ball ging an die linke Stange, sprang nach rechts, dort traf wieder Ajeti aus spitzem Winkel wieder nur die Stange (17.).