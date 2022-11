0:1 gegen WAC: Nach Pleite gibt es bei Austria Diskussionsbedarf

Im Europacup schied man als Gruppenletzter mit zwei Zählern aus, drei weniger als erhofft. Im Cup scheiterte man am Wiener Sport-Club, in der Meisterschaft geht der Kampf um die Top 6 höchstwahrscheinlich bis zur letzten Runde weiter. Bei den Gesprächen wird auch die Trainerfrage auf den Tisch kommen, da der Vertrag von Schmid im Sommer ausläuft und nur verlängert wird, wenn die Austria wieder in den Europacup kommt.

„Den Weg muss die sportliche Führung vorgeben“, stellt Ortlechner klar. Man möchte nicht ein LASK 2.0 sein, auch nicht Salzburg kopieren, sondern „die alte und neue Welt bei der Austria zusammenführen“. Da kaum Geld für Transfers vorhanden ist bei den finanziell gebeutelten Veilchen, wird man sich in der Kunst üben müssen, gute und ablösefreie Spieler nach Wien-Favoriten zu locken.

Genannt wird auch Aleksandar Dragovic, den es zurück nach Wien zieht. Dafür könnten Keles und Tabakovic die Veilchen noch im Winter verlassen.