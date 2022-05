Sturm-Routinier Jantscher ist Bundesliga-Spieler der Saison

"Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich selbst etwas überrascht war, gewonnen zu haben", erklärte Jantscher in einem Interview auf der Bundesliga-Website. Der 33-Jährige führte die vielen Salzburg-Spieler an, die ebenfalls "sehr gute Leistungen gezeigt" hätten. Der neue, intensivere Fußball bringe mit sich, dass man als routinierter Spieler nicht stehenbleiben dürfe. Jantscher: "Für mich ist Alter kein Kriterium, es geht um den einzelnen Spieler und die Einstellung in jedem Training."

Torschützenkönig

Für den zu Dortmund übersiedelnden Adeyemi reichte es trotz sehr wahrscheinlicher Krone für den Torschützenkönig in der Wahl vor seinem Teamkollegen Rasmus Kristensen nur zu Platz zwei. Die erstmals vergebene Auszeichnung als "Newcomer des Jahres" geht an den wie Adeyemi 20-jährigen Matthias Braunöder von der Wiener Austria. Wie Pentz und Braunöder wird auch Jantscher vor dem letzten Saisonspiel von Sturm am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) in Wien-Favoriten geehrt.

Während der Spieler des Jahres nach drei Jahren wieder erstmals nicht aus Salzburg kommt, setzte sich die "Bullen"-Serie bei den Trainern fort. Matthias Jaissle tritt als Trainer des Jahres in der Bundesliga in die Fußstapfen von Marco Rose und Jesse Marsch. Geehrt wird der 34-jährige Deutsche im Rahmen der Meisterfeier der Salzburger am Samstagabend. Die Auszeichnung als "Schiedsrichter der Saison" in der Bundesliga erhält auch im neunten Jahr ihres Bestehens Harald Lechner.