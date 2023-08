Sturm-Kapitän Hierländer: "Das war viel zu wenig von uns"

Den großen Erwartungen folgte die große Ernüchterung. Nach der 1:4-Niederlage gegen PSV Eindhoven im Hinspiel der Champions League-Qualifikation rückt die Königsklasse für Sturm Graz in weite Ferne. Der österreichische Vizemeister braucht in einer Woche ein Fußballwunder, um noch in das Play-off einzuziehen.