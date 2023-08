Lehrstunde bei PSV Eindhoven: Sturm Graz steht vor dem CL-Aus

Sturm Graz war mit dieser 1:4-Niederlage gut bedient. Trainer Ilzer brachte in der zweiten Hälfte zwar fünf neue Spieler, doch Eindhoven blieb eine Nummer zu groß. In dieser Verfassung haben die Grazer in der Champions League nichts verloren, ein Startplatz in der Europa League ist dem Klub immerhin sicher.