Sturm trifft in der Conference League auf Slovan Bratislava

Slovan ist Rekordmeister in der Slowakei (21) und holte seit 2019 ständig den Titel. In der Gruppe A der Conference League wurde man hinter Lille Zweiter, ließ aber Olimpija Ljubljana und Klaksvik hinter sich. "Mit Slovan Bratislava haben wir einen slowakischen Traditionsverein gezogen. Sie haben in dieser Saison schon starke Leistungen gezeigt, sind klarer Tabellenführer in der Slowakei und haben in der UEFA Europa Conference League Gruppe A zehn Punkte geholt", sagt Sportchef Andreas Schicker. "Wir treffen auf einen guten Gegner, wollen nach den beiden Spielen aber als Sieger vom Platz gehen und die nächste Runde erreichen."

Sturm gegen Kevin Wimmer

Auch einen Österreicher-Bezug gibt es: EX-Teamspieler Kevin Wimmer kickt seit heuer in der slowakischen Hauptstadt und mauserte sich nach anfänglichen Problemen zum Stammspieler. In der Saison 2018/2019 scheiterte Slovan in der 3. Quali-Runde zur Europa League an Rapid. Nach einem 2:1-Heimsieg verlor man in Wien 0:4.