Sturm Graz geht unter und darf weiterspielen

Im Fußballsport ist es eher eine Seltenheit, dass eine Mannschaft eine derart am Deckel bekommt und dennoch mit erhobenen Häuptern den Platz verlassen kann. Aber Sturm darf sich dennoch freuen: Eine 0:3-Niederlage bei Sporting Lissabon reichte schließlich für den Verbleib im internationalen Geschäft und den Gang in die Conference League. Weil Atalanta brav Schützenhilfe leistete und Rakow auswärts 4:0 schlug. Die Steirer setzten sich also im Fernduell mit den Polen durch.

Was Sturm erwartete, war schon nach wenigen Sekunden offensichtlich: Scherpen musste sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Santos zu bändigen. Sporting war zunächst tonangebend, für positiven Wirbel sorgten die mitgereisten Sturm-Fans. Und sie pushten ihre Mannschaft, die Steirer wurden etwas selbstbewusster. Auch, weil Atalanta Bergamo nach nicht einmal einer halben Stunde 2:0 führte. Eine Begebenheit, die etwas Lockerheit verschaffte (Lavalee vergab per Kopf), denn nun konnte sich Sturm aufgrund der Tordifferenz sogar drei Gegentreffer leisten.