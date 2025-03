Geht Sturm die Luft aus? Der Meister ist (noch) nicht in der Krise

Einige Leistungsträger sind nicht in Hochform, Otar Kiteishvili spielte in Salzburg gut, man merkt aber bei ihm, dass die Spielfreude des Vorjahres noch nicht da ist. Und er kann als Unterschiedsspieler Spiele entscheiden.

Und damit hat er recht. Was sind die Ursachen für die derzeitige Performance ? Was ist bedenklich?

Der Angriff

Das ganze Übel auf den Angriff zu schieben, wäre billig. Doch während Mika Biereth in Frankreich bereits zehn Mal in sieben Spielen traf, tun sich seine Nachfolger an der Mur schwer. Biereth wurde für die Leistungen in der Champions League wenig gelobt (auch da tut sich der Däne noch schwer), aber für die Bundesliga wäre er Goldes Wert.

Aber es kann keinen Vorwurf geben, dass man ihn nach Monaco ziehen ließ - das ist Sturms Klubphilosophie. Immerhin kostete er im Sommer rund 4,5 Millionen Euro, fast zehn Millionen mehr (brutto!) spülte der Stürmer nun die Kasse.

Nachfolger? Sportchef Michael Parensen waren ein bisschen die Hände gebunden. Viele Fans forderten, dieses Geld sofort wieder zu investieren. Doch die Grazer brauchen auch Geld für das Leistungszentrum in Puntigam. Fally Mayulu ist freilich kein Biereth, und zudem verletzt. Seedy Jatta war oft verletzt und braucht noch Zeit. Das gilt vor allem für den 19-jährigen Leon Grgic. William Böving sucht noch die Form des Spätherbstes.

Man darf aber nicht vergessen, dass mit Jusuf Gazibegovic ein Verteidiger abgegeben wurde, der auch offensiv enorme Akzente setzen konnte. Der Bosnier fehlt ebenso.