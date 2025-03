Salzburg vs. Sturm: Neue Gesichter im Duell der alten Favoriten

Der 6. Oktober 2024 weckt in Salzburg gar keine guten Erinnerungen. Damals setzte es gegen Sturm in Graz ein 0:5 und damit die höchste Niederlage seit 2008. Doch seit damals hat sich bei beiden Mannschaften viel geändert. Saßen beim letzten Duell noch Pep Lijnders und Christian Ilzer auf der jeweiligen Trainerbank, haben vor dem heutigen Aufeinandertreffen Thomas Letsch und Jürgen Säumel das Sagen.

Auch bei Sturm gibt es neue Gesichter. Säumel gehört eines davon, er musste im November das schwere Amt von Ilzer übernehmen. Bei den Fans hatte der 40-Jährige mit großer schwarz-weißer Vergangenheit (jüngster Sturm-Kapitän) freilich einen Stein im Brett. Ein 7:0 gegen Lustenau und ein 1:0 gegen Girona (ersten Punkte in der Champions Legaue) halfen ihm. Kritiker sagen mittlerweile, da wirkte die Arbeit von Ilzer noch nach. Denn mittlerweile ist Sturms Hochform etwas verblasst, zumindest wurde gegen Blau-Weiß Linz zuletzt gewonnen. An Säumel liegt es eher nicht, Leistungsträger wie Otar Kiteishvili oder Jon Gorenc Stankovic, der länger verletzt war, sind noch nicht in Hochform. Und vor allem: Es fehlt ein Goalgetter. Mika Biereth, der um rund 14 Millionen zu Monaco gewechselt war, schrieb am Freitag mit seinem dritten Triplepack im siebenten Spiel (3:0 gegen Reims) sogar französische Liga-Geschichte.