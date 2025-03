"Lasst ihn sterben!" Skandal nach Horror-Foul in England

Crystal Palace ist am Samstag erstmals seit 2022 ins Viertelfinale des englischen FA-Cups eingezogen. Der 3:1-Heimerfolg des Teams von Trainer Oliver Glasner gegen den Zweitligisten Millwall war allerdings von einer Kopfverletzung von Stürmerstar Jean-Philippe Mateta überschattet. Der Franzose war von Millwall-Torhüter Liam Roberts bei einem Klärungsversuch mit hochgestrecktem Bein am Kopf getroffen worden. Bei seiner Behandlung riefen Millwalls Fans: „Lasst ihn sterben!“ Mateta wurde mit Sauerstoff versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.