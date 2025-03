Rassismus-Eklat in der 2. Liga: Spiel abgebrochen

Die Fußball-Zweitliga-Partie Schwarz-Weiß Bregenz gegen FC Liefering ist am Samstag in der 90. Minute beim Stand von 2:0 für die Heimmannschaft Bregenz abgebrochen worden. Laut einem Bundesliga-Sprecher kam es in der Schlussphase zu einer rassistischen Beleidigung eines Liefering-Spielers durch einen Zuschauer, woraufhin das Gäste-Team geschlossen vom Spielfeld abtrat. Der Senat 1 werde zeitnah über die Wertung und zusätzlich über mögliche Sanktionen beraten, hieß es. Im steirischen Derby SV Kapfenberg gegen SK Sturm II gab es ein 1:1 (0:0)-Remis. Der Ausgleich glückte Kapfenberg erst in der 90. Minute gegen zehn Grazer. Die Kapfenberger stehen in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm auf dem achten Platz.