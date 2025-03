Chapeau: Ex-Sturm-Star sorgt in Frankreich für historische Bestmarken

Mika Biereth ist in der französischen Ligue 1 weiter nicht zu stoppen. Der frühere Sturm-Graz-Angreifer schoss seinen neuen Club AS Monaco mit seinem bereits dritten Dreierpack im siebenten Ligaeinsatz im Alleingang zu einem 3:0 gegen Stade Reims. Der 22-jährige Däne traf in der 34., 39. und 51. Minute und hält bereits bei zehn Toren für Monaco.