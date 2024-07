Sturms Rekordmann Mika Biereth: "Jetzt ist Graz mein Zuhause"

Wenn Mika Biereth ein Sturm-Trikot füllt, dann tut sich was. Vor allem, wenn der 21-jährige Däne dieses tagelang nicht ausziehen will: Bei den Double-Feiern trug er zwei Tage das Match-Outfit vom abschließenden 2:0-Sieg gegen Klagenfurt. Zuvor hatte er das Sturm-Leiberl freilich erfolgreich auf dem Platz ausgeführt, mit neun Toren und vier Assists war der im Winter von Arsenal geliehene Stürmer ein Erfolgsgarant.

Um Sturms Rekordsumme von kolportierten vier Millionen Euro wurde der Däne nun fix verpflichtet. Warum er in Graz bleiben wollte, was er von Arsenal mitbringt und was er an Sturm besonders schätzt, erzählte er auf Englisch im Interview.

KURIER: Zuerst eine etwas indiskrete Frage: Haben Sie das Meisterleiberl schon gewaschen?

Mika Biereth: Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon gewaschen wurde, ich glaube, es wurde an irgendjemanden verschenkt.