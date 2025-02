Ex-Sturm-Angreifer Biereth schoss Monaco mit Hattrick zum Sieg

Während sich sein Ex-Club Sturm Graz als Titelverteidiger aus dem ÖFB-Cup verabschiedet hat, hat Mika Biereth AS Monaco am Samstag in der französischen Ligue 1 mit einem lupenreinen Hattrick zum Sieg geschossen. Der Däne drehte die Partie gegen AJ Auxerre nach einem 1:2 zur Pause mit drei Toren in acht Minuten (57., 63., 65.). Monaco, das Team von Trainer Adi Hütter, siegte 4:2 und liegt als Tabellendritter weiter 13 Punkte hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain.