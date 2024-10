Mit breiter Brust geht Sturm Graz in das Liga-Topspiel am Samstag daheim gegen Rapid (17 Uhr). Zuletzt gab es Siege gegen beide Linzer Klubs, am Mittwoch konnte sich auch die Finanzabteilung bei den Steirern freuen. Beim 2:1-Heimsieg gegen BW Linz gab es erst das vierte Mal in Sturms Cupgeschichte mehr als 10.000 Zuschauer (11.200).