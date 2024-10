Die Cup-Sieger: Sturm und LASK laden zu den Viertelfinal-Topspielen

Sturm bleibt vor dem Liga-Schlager gegen Rapid am Samstag auf Erfolgskurs. Der Titelverteidiger hat in Graz den Aufstieg ins Cup-Viertelfinale geschafft: BW Linz wurde verdient mit 2:1 besiegt, als Lohn folgt zum Frühjahrsstart 2025 auch gegen die Austria ein Cup-Heimspiel.

Der Doublesieger konnte vor immerhin knapp elftausend Zuschauern auf die Leihspieler bauen: Bayern-Talent Zvonarek (24.) und der Hoffenheimer Yardimci (33.) brachten die Grazer komfortabel in Führung. Mitrovic sorgte für Spannung (58.), mehr war für die Linzer aber nicht drinnen.

Glücklicher LASK-Sieg

Mühsam war der Aufstieg für den LASK in Voitsberg. Zuerst hatte Krienzer den Zweitligisten in Führung gebracht und auch nach zwei Toren durch Zulj (42.) und Ziereis (47.) wurden die Linzer nicht souveräner.

Die Steirer scheiterten mehrmals an der Stange, der Latte oder Torhüter Siebenhandl. Am Ende ist ein schmuckloses 2:1 für den LASK genau so viel wert.

Im Viertelfinale wartet eine Wiederholung vom Frühjahrsauftakt: Der LASK hat erneut Salzburg zu Gast. Die Drucksituation für Bullen-Coach Lijnders vor schütterer Kulisse in Salzburg endete gegen die WSG mit einem 3:0 und damit verbundener Erleichterung.