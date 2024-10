Wieder nicht weit weg, aber wieder als schlechtere Mannschaft verloren. Die Tuchfühlung zur europäischen Spitzenklasse ist aber spürbar. Sturm bezog zwar nach dem 1:2 bei Brest und dem 0:1 gegen Brügge die dritte Niederlage in der Ligaphase der Champions League, bot aber auch Sporting Lissabon beim 0:2 vor rund 23.600 Fans in Klagenfurt ein gutes Spiel.

"Jede Niederlage, egal gegen welchen Gegner, muss richtig schmerzen. Dann ist das Lernen viel intensiver", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer, der aber schon einen Lernprozess ortete. "Wir waren vor allem in der zweiten Hälfte mutiger. Ich habe eine großartige Mentalität meiner Mannschaft gesehen in der letzten halben Stunde, es war bisher unsere beste Leistung." Und dass obwohl mit Jon Gorenc Stankovic und Gregory Wüthrich sowie Otar Kiteishvili (Wade), der aber am Sonntag beim LASK wieder spielen könnte, drei Topleute gefehlt haben.

Drei Gegentore in Minute 23

Warum es dennoch nichts mit dem ersten Punkt wurde? "Weil wir zwei vermeidbare Gegentore bekamen und letztlich bei den Angriffen nicht die richtigen Lösungen fanden. Uns fehlte der Killer-Instinkt". Die Minute 23 darf man sich Rot anstreichen - in allen drei bekam man das erste Gegentor in dieser Minute. "Das muss man besser verteidigen."