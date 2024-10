Champions League live: So steht es bei Sturm gegen Sporting Lissabon

Sturm Graz möchte den "Flow" aus den Bundesliga-Kantersiegen in die Champions League tragen. Sporting Lissabon ist am Dienstag (21 Uhr/ live Sky) in Klagenfurt der nächste Härtetest für den nach zwei Königsklassen-Spielen noch punktelosen österreichischen Doublesieger.

Im Duell mit Sporting in der Gruppenphase der Europa League 2023 schaute für die Grazer kein Punkt heraus. In Graz verlor man 1:2, wobei das Siegtor der Portugiesen erst zehn Minuten vor Schluss fiel, in Lissabon ging man mit 0:3 unter. "Trotzdem wollen wir nicht vor Bewunderung erstarren, sondern uns richtig was zutrauen", fordert Ilzer von seiner Mannschaft.