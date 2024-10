Irre Partie in Madrid: Dortmund verspielt 2:0-Führung und geht 2:5 unter

Borussia Dortmund verspielte den großen Coup beim Starensemble von Real Madrid. Die Deutschen unterlagen dem Champions-League-Titelverteidiger aus Spanien im dritten Vorrundenspiel mit 2:5 (2:0).

Der BVB ging vor 85.000 Zuschauern im Fußball-Tempel Bernabéu in der 1. Halbzeit durch Donyell Malen (30. Minute) und Jamie Gittens (34.) in Führung. Die Madrilenen antworteten mit wütenden Angriffen, Rodrygo traf per Seitfallzieher nur die Latte. Den Abpraller setzte Jude Bellingham ebenfalls ans Aluminiumgehäuse, von dort sprang der Ball auf die Linie (37.).

In der zweiten Hälfte schnürte Real den BVB ein und verkürzte durch Antonio Rüdiger, der per Kopf nach Mbappe-Flanke traf (60.). Vinicius Junior legte drei Minuten später nach. Lucas Vazquez drehte in der Schlussphase endgültig die Partie (83.), bevor Vinicius Junior mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf machte (86., 93.).

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielte bei Dortmund durch.