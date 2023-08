Sturm-Präsident nach Polit-Streit um Stadion: "Wir wollen es kaufen"

Denn der Fußball-Europaverband UEFA sieht in der Merkur Arena Arbeitsbereiche für Medien, insbesondere die Sektoren für die TV-Anstalten, nicht ausreichend, um darin Play-off-Spiele um den Einzug in die Champions League und Gruppenspiele in dieser auszutragen. Sollte Sturm Graz die Quali-Hürde PSV Eindhoven doch noch schaffen (1:4-Niederlage auswärts), muss in Klagenfurt gespielt werden.