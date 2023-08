Sturm nach CL-Aus: "Ein Stück fehlt auf das absolute Spitzenlevel"

Sturm Graz spielt wie in den beiden Vorjahren auch 2023 in der Europa League. Dem Vizemeister misslang am Dienstag gegen PSV Eindhoven die nötige Aufholjagd in der Champions-League-Qualifikation, nach dem 1:4 in Eindhoven musste sich Sturm auch in Graz 1:3 geschlagen geben. "7:2 spricht eine klare Sprache und zeigt, dass ein Stück weit auf dieses absolute Spitzenlevel fehlt", sagte Trainer Christian Ilzer, in dessen nüchterne Bilanz sich auch Optimismus mischte.

