Chancenlos: Sturm verlor gegen Eindhoven auch daheim

Den hätte Böving in der 19. Minute erzwingen können aus einem schönen Konter, doch scheiterte er an PSV-Schlussmann Benitez. Sieben Minuten später machte es Böving besser und traf per Volley traumhaft zum 1:0. Sturm spielte wirklich gut und erfrischend, die Fans honorierten das mit Gesängen der Anfeuerung.

Der Schock bei Eindhoven währte nicht lange, Veerman nahm mit einem überlegten Schuss ins Eck zum 1:1 Sturm den Schwung. Als De Jong per Kopf knapp vor der Pause das 2:1 gelang, war klar, dass kein Wunder mehr geschehen würde an diesem Abend. Zumindest nicht in Graz. Eindhoven kam im Finish aus einem Elfer von Pepi zum finalen 3:1.

Zum Trost: Sturm bleibt europäisch, in der Gruppenphase der Europa League.