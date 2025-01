Meister Sturm startete ins Jahr: Gemütlicher Trainingsauftakt mit Nebengeräuschen

Auch Meister und Tabellenführer Sturm Graz ließ am Freitag die Spieler erstmals laufen. Von Schwitzen kann eher noch nicht die Rede sein, so richtig losgeht es erst am Samstag. Zum gemütlichen Start tanzten 20 Feldspieler und die Torhüter nach der Pfeife von Jürgen Säumel, der erstmals als Cheftrainer den Ton angab. Er tat dies mit einer Neuerwerbung. Athletiktrainer Kevin Maritschnegg, der wie Analyst Christoph Glashüttner aus Hartberg geholt wurde, war eingangs beim Lauf der Taktgeber.

Nur zwei Spieler fehlten: Amady Camara hatte Probleme bei der Einreise, wird aber auf jeden Fall die Reise zum Trainingslager in Marbella am Montag mitmachen. Im Gegensatz zu Manprit Sarkaria, der am Freitag schon wegen Transferverhandlungen entschuldigt war und mit dem in Graz nicht mehr geplant wird. Was besonders froh stimmt: Goalie-Riese Kjell Scherpen war nach seiner Knie-Operation erstmals wieder mit von der Partie. Mit den Aufgaben wachsen muss das ganze Team, bereits am 21. Jänner geht’s um viel. „Früher dauerte die Vorbereitungszeit vier, fünf Wochen, ich bin froh, dass es früher losgeht“, sagt Säumel. Der Gegner ist schließlich nicht irgendeiner, sondern der Tabellenführer der italienischen Serie A. „Atalanta konnte im Gegensatz zu uns auch durchspielen.“

Hoch im Kurs Mit welchem Team Säumel und "Co" Michael Madl in Bergamo antanzt, wird sich erst weisen. Mika Biereth wird von Monaco umworben, auch andere Spieler stehen im Fokus von Spitzenklubs. „Sturm hatte ein enorm gutes Jahr, da liegt es auf der Hand, dass Interesse besteht“, sagt Sportchef Michael Parensen, der sich aber konkret zu keinem Fall äußern will. Zumindest zu den Gerüchten, dass Brighton Leihspieler Malick Yalcouyé zurückbeordern will, sagt der Deutsche: „Derzeit ist dies noch kein Thema.“ Laut bulgarischen Medien ist Sturm an Teamspieler Marin Petkov interessiert, Parensen dementiert insoweit, dass "er mit keinem bulgarischen Klub gesprochen hat". Der Abgang von Jusuf Gazibegovic, der nach Köln wechselte, wird mit eigenen Spielern kompensiert.