Sturms Sportchef Parensen: "Es gibt für keinen Spieler ein Unverkäuflich-Schild"

Vor wenigen Wochen wurde der Michael Parensen als neuer Sportchef beim Double-Sieger Sturm Graz präsentiert. Am 21. November 2024 trat der Deutsche die Nachfolge des zu Hoffenheim abgewanderten Andreas Schicker an. In einer kleinen Medienrunde sprach der 38-Jährige über ...

.... seine derzeitigen Arbeitstage

Sehr viel läuft am Telefon ab, aber das war in den letzten Wochen auch schon so. Wir haben aktuell einen Umbruch im Trainerteam, da gab es schon Themen, wo es darum geht, klare Rollen und klare Abläufe zu besprechen, um als Team zu funktionieren und zusammenzuwachsen. Und natürlich ging es auch darum, die Mannschaft richtig einzustellen auf die kommenden Aufgaben.

... mögliche Abgänge

Die Transferzeit im Winter ist ein bisschen hektisch, das ist ganz normal. Viele Vereine wollen das ausbessern, was im Sommer nicht so funktioniert hat. Und es ist klar, Sturm hatte ein sehr erfolgreiches Jahr, wo sich sehr viele Spieler in den Blickpunkt gespielt haben. Da ist es klar, dass Interesse an einigen Spielern besteht.

... den Angang von Gazibegovic

Da planen wir nichts. Wir haben mit Johnston und Malic zwei Jungs, die sich um die Position auch ein bisschen streiten können. Wir werden das beobachten.